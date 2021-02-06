Около десяти тонн нефтепродуктов разлилось после ДТП под Оренбургом

Фото: pixabay / Gerd Altmann

Около 10 тонн нефтепродуктов разлилось после аварии с участием большегруза на трассе под Оренбургом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 6 февраля.

Отмечается, что специалисты уже занялись ликвидацией аварии в Ташлинском районе. О ДТП стало известно в 10:00 по местному времени. Большегруз съехал в кювет в четырех километрах от села Алексеевка. В результате этого цистерна с нефтепродуктами опрокинулась.

— По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание автоцистерны с последующим разливом нефтесодержащей жидкости, — говорится в сообщении.

Уточняется, что было разлито 10 тонн нефтепродуктов на 100 квадратных метрах, попадание их в водоемы не зафиксировано, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Михаила Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях