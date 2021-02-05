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Михаила Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаила Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях

Кирилл Николаев

Происшествия

Актер Михаил Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в УФСИН по Белгородской области.

Отмечается, что артист этапирован из белгородской колонии в один из следственных изоляторов столицы, сообщает ТАСС.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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ФСИНМихаил Ефремовследственные действия
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