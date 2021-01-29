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«Укрощает молнии»: стало известно, чем Михаил Ефремов занимается в колонии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Укрощает молнии»: стало известно, чем Михаил Ефремов занимается в колонии

Ростислав Зубков

Звезды

Актер Михаил Ефремов устроился работать в швейный цех в белгородской колонии. О своем новом деле он отзывается иронично — «укрощает молнии, как Зевс», рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.

Он пояснил, что недавно посетил своего клиента в месте, где тот отбывает наказание за смертельное ДТП в Москве.

— Когда я спросил его, чем он там занимается, он мне ответил, что работает Зевсом, то есть укрощает молнии, — заявил защитник в разговоре с РИА Новости.

Хархорин уточнил, что Ефремов, трудясь в швейном цехе, прикрепляет к молниям замки («собачки»).

Также адвокат актера добавил, что обсудил с ним содержание его кассационной жалобы, которая будет передана в суд на следующей неделе.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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