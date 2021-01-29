Адвокат Ефремова рассказал о «заначке» актера с 80 миллионами рублей

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов и его супруга Софья Кругликова не разводятся. Все слухи, говорящие об обратном, — вымысел, заявил адвокат артиста Петр Хархорин.

— Ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки, — подчеркнул он.

Защитник также прокомментировал сообщения СМИ о том, что перед арестом Ефремов якобы спрятал от жены «заначку» с 80 миллионами рублей. По словам Хархорина, этот вопрос был закрыт еще в 2020 году.

— Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, — сказал адвокат в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что ранее у жены артиста не было доступа к сбережениям из-за отсутствия доверенности.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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