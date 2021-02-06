Американские ученые вывели портрет идеального мужчины

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Американские ученые с помощью технических средств смогли создать портрет идеального мужчины.

Предположительно, портрет стал воплощением фантазий женщин всего мира. В процессе проведения исследования ученые измерили пропорции привлекательных военных Америки. После чего они воссоздали усредненный прототип мужчины. Затем они начали изменять различные части тела.

— Почти все женщины выбрали мужчину с более длинными ногами. Важно, что длина нижних конечностей у идеала обязана была составлять почти половину от всего тела — но не больше. «Кузнечики» никого не привлекли, — пишет «Медикфорум».

Уточняется, что у большинства женщин наиболее привлекательным типом мужчин стал тот, который менее всего подвержен заболеваниям.

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