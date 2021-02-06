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Певица Нюша опубликовала видео с отдыха
Фото: Официальная страница Нюши в instagram (https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/)

Певица Нюша опубликовала видео с отдыха

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Нюша опубликовала видео со своего отдыха, в котором она нежится на солнце, лежа в постели около моря.

— Дополните фразу: Райское наслаждение — это..., — написала певица под видео.

Подписчики в ответ на вопрос певицы принялись бурно обсуждать пост Нюши.

«...это проснуться в раю»; «Проспать всю ночь»; «Ню, у тебя классный загар»; «Лучшая», — написали поклонники в комментариях в Instagram.

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отдыхвидеопевица Нюша
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