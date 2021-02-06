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СМИ: Следовавший из Москвы в Амстердам лайнер возвращается в столичный аэропорт
Фото: АГН «Москва»

СМИ: Следовавший из Москвы в Амстердам лайнер возвращается в столичный аэропорт

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл2с1Карта всех событий

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные авиационного сервиса Flightradar24.com в субботу, 6 февраля.

Лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево в 14:50. Через 20 минут после вылета самолет на высоте около 8 тысяч метров, пролетая над Тверской областью, подал сигнал тревоги и поменял курс. На данный момент лайнер движется в стороны столицы.

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