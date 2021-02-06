«Поработать я люблю»: Волочкова опубликовала фотографию ног после репетиции
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами фотографией своих ног после репетиции. На снимке рядом с ее ступнями находятся рабочие пуанты.
— Снимая любимую обувь после репетиции... Поработать я люблю, — подписала Волочкова фотографию в своем Instagram-аккаунте.
Поклонники не смогли выразить свое отношение к снимку, так как комментарии к фотографии оказались закрыты.
Читайте также: «Очень символично»: Анастасия Волочкова похвасталась новым паспортом