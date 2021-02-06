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«Поработать я люблю»: Волочкова опубликовала фотографию ног после репетиции
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Поработать я люблю»: Волочкова опубликовала фотографию ног после репетиции

Никита Абрамов

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с фанатами фотографией своих ног после репетиции. На снимке рядом с ее ступнями находятся рабочие пуанты.

— Снимая любимую обувь после репетиции... Поработать я люблю, — подписала Волочкова фотографию в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники не смогли выразить свое отношение к снимку, так как комментарии к фотографии оказались закрыты.

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