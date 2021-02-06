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Умерла вдова актера Евгения Моргунова
Евгений и Наталья Моргуновы прожили вместе более 30 лет / Фото: youtube.com

Умерла вдова актера Евгения Моргунова

Юлия Курганова

Звезды

Вдова актера Евгения Моргунова Наталья скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщила ее внучка Евгения в социальных сетях.

Журналисты узнали, что женщина умерла от инсульта несколько недель назад. Но ее сын, 54-летний Антон Моргунов, скрывает смерть матери, он говорит, что она в больнице. Его соседи рассказали, что мужчина сильно пьет и часто ведет себя неадекватно, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Коллеги Евгения Моргунова вспоминают, что знаменитый артист тоже любил выпить, часто устраивал застолья, собираясь за столом со звездами отечественного кино. Он скончался в 1999 году от инсульта. По слухам, актер не смог пережить гибель в автокатастрофе младшего сына Николая, наследнику артиста было всего 25 лет.

Наталью Моргунову кремировали, ее прах захоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем и сыном.

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