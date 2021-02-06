Кениец прилетел в Нидерланды в отсеке для шасси

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Молодой человек, 16-летний гражданин Кении, прилетел из Великобритании в Нидерланды в отсеке для шасси самолета.

Подросток пролетел «зайцем» из Лондона в Маастрихт. Сотрудники аэропорта Маастрихта уверены в том, что ему крупно повезло, так как парень мог погибнуть от низких температур.

На данный момент кенийца госпитализировали с сильным переохлаждением. Врачи оценивают его состояние как среднее, сообщает издание The Mirror.

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