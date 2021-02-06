В РПЦ назвали недопустимым требование оплатить религиозные услуги в храмах

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Требование священниками Русской православной церкви (РПЦ) денег за проведение обрядов и таинств с прихожан является недопустимым, оно напрямую нарушает распоряжения патриарха Кирилла. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу, 6 февраля.

По его словам, церковь не может торговать благодатью, а также не может оказывать религиозные услуги за деньги.

— Церковь, существуя на пожертвования, не должна устанавливать какую-то фиксированную сумму за ту или иную религиозную услугу. В некоторых приходах существуют рекомендуемые суммы, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что если в храме есть прейскурант, то это нарушает священноначалие православной церкви. Кроме того, митрополит Волоколамский Иларион порекомендовал прихожанам жаловаться на требование денег за совершение треб в епархиальному архиерею.

Читайте также: РПЦ поможет Рособрнадзору оценить связанные с православием дисциплины в вузах