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Путин посмертно наградил экипаж разбившегося в 2017 году самолета в Хабаровском крае
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин посмертно наградил экипаж разбившегося в 2017 году самолета в Хабаровском крае

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пилотов, которые погибли при авиакатастрофе в 2017 году в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 6 февраля.

Следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет потерпел крушение во время посадки 15 ноября 2017 года.

В указе отмечается, что Александр Зуев и Игорь Шумаков посмертно награждаются орденами Мужества за отвагу и решительность, которые были ими проявлены при спасении людей в экстремальных условиях.

15 ноября 2017 года самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку, следуя из Хабаровска в Нелькан. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа. При крушении выжил трехлетний ребенок.

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