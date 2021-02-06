Путин посмертно наградил экипаж разбившегося в 2017 году самолета в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пилотов, которые погибли при авиакатастрофе в 2017 году в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 6 февраля.
Следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет потерпел крушение во время посадки 15 ноября 2017 года.
В указе отмечается, что Александр Зуев и Игорь Шумаков посмертно награждаются орденами Мужества за отвагу и решительность, которые были ими проявлены при спасении людей в экстремальных условиях.
15 ноября 2017 года самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» разбился при заходе на посадку, следуя из Хабаровска в Нелькан. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек — пассажиры и члены экипажа. При крушении выжил трехлетний ребенок.
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