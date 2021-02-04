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Погибших красноярских пожарных посмертно наградили орденами Мужества
Фото: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

Погибших красноярских пожарных посмертно наградили орденами Мужества

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, которые погибли при возгорании на складе с автозапчастями в Красноярске. Указ появился на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Ранее стало известно, что при пожаре на складе погибли четыре человека — трое пожарных и работник склада.

По данным МЧС, среди погибших пожарных — Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев.

— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы, — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада автозапчастей в Красноярске. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Во время возгорания пропали трое пожарных. Позднее были найдены их тела и тело работника склада. В Красноярском крае объявили траур по погибшим.

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Орден Мужествапожарные бригадыВладимир Путин
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