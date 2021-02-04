Погибших красноярских пожарных посмертно наградили орденами Мужества

Фото: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, которые погибли при возгорании на складе с автозапчастями в Красноярске. Указ появился на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Ранее стало известно, что при пожаре на складе погибли четыре человека — трое пожарных и работник склада.

По данным МЧС, среди погибших пожарных — Анатолий Жалнерчик, Алексей Пузырев и Максим Рябцев.

— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы, — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада автозапчастей в Красноярске. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Во время возгорания пропали трое пожарных. Позднее были найдены их тела и тело работника склада. В Красноярском крае объявили траур по погибшим.

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