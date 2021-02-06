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«Девчонка в любимой шляпе»: Лиза Арзамасова опубликовала черно-белый снимок
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

«Девчонка в любимой шляпе»: Лиза Арзамасова опубликовала черно-белый снимок

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Лиза Арзамасова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала черно-белую фотографию, на которой девушка запечатлена во время прогулки по Праге.

По словам актрисы, снимок был сделан во время прогулки с мамой.

— Мама снимала меня везде и с разных ракурсов. Я расслабилась, думала о своем. Позировать, как на фотосессии перед фотографами не надо: мама плохо не сфотографирует, так как знает, какие снимки я люблю, — написала Лиза Арзамасова.

Она отметила, что во время того, как было сделано это фото, ей удалось решить для себя один очень серьезный вопрос. Поэтому на снимке она такая задумчивая. Но, добавила актриса, для кого-то это просто «снимок девчонки в любимой шляпе».

Поклонники звезды сериала «Папины дочки» оценили публикацию актрисы — «Вы такая красивая! Счастья вам много-много»; «Красотка милая»; «Вы как солнце озаряете мою ленту светом, радостью и красотой».

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Лиза Арзамасовафотосессииактриса
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