СМИ: Пошутившую о бомбе в багаже пассажирку задержали в Шереметьеве

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

В аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая при регистрации на рейс пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел 5 февраля.

— При регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, позднее женщина пояснила, что ее слова были шуткой. Однако ее задержали полицейские. Проводится доследственная проверка. Багаж пассажирки был осмотрен, взрывных устройств обнаружено не было.

Читайте также: Вернувшийся в Шереметьево самолет Москва — Амстердам совершил штатную посадку