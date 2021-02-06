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СМИ: Пошутившую о бомбе в багаже пассажирку задержали в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

СМИ: Пошутившую о бомбе в багаже пассажирку задержали в Шереметьеве

Виктория Родимкина

Происшествия

В аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая при регистрации на рейс пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел 5 февраля.

— При регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, позднее женщина пояснила, что ее слова были шуткой. Однако ее задержали полицейские. Проводится доследственная проверка. Багаж пассажирки был осмотрен, взрывных устройств обнаружено не было.

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багажбезопасностьШереметьево
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