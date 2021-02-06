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Вернувшийся в Шереметьево самолет Москва — Амстердам совершил штатную посадку
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вернувшийся в Шереметьево самолет Москва — Амстердам совершил штатную посадку

Виктория Родимкина

Транспорт

Самолет Airbus А320, ранее вылетевший из Москвы в Амстердам и подавший сигнал тревоги, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил посадку в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в субботу, 6 февраля.

— Аirbus 320, следовавший рейсом в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьеве. Посадка прошла в штатном режиме, — сказал Михаил Демин.

Он пояснил, что самолет вернулся в аэропорт вылета после появления неполадок в системе радиосвязи, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что вылетевший из Москвы в Амстердам лайнер подал сигнал тревоги и изменил курс. Позднее стало известно, что стало причиной такого решения. Командир корабля решил вернуться в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы радиосвязи. Угрозы жизни пассажиров и членов экипажа на тот момент не было.

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