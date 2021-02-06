Названа причина возврата в аэропорт Шереметьево летевшего в Амстердам лайнера

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Командир лайнера Airbus А320, который вылетел из Москвы в Амстердам, сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, в связи с чем принято решение о возвращении самолета в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в субботу, 6 февраля.

В пресс-службе пояснили, что самолет на данный момент вырабатывает топливо, он совершит посадку в столичном аэропорту около 17:00. Угрозы жизни пассажирам и членам экипажа, которые находятся на борту, нет, передает РИА Новости.

Рейс Москва - Амстердам вырабатывает горючее для посадки / Фото: Скриншот сайта Flightradar24

Ранее СМИ сообщили, что вылетевший из Москвы в Амстердам лайнер подал сигнал тревоги и изменил курс.

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