Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новой Москве
При пожаре в квартире десятиэтажного жилого дома в Новой Москве пострадали 12 человек и еще два погибли. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице в субботу, 6 февраля.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31, в поселке Мосрентген. В ходе ликвидации пожара было спасено три человека, десять человек были эвакуированы из здания.
— К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек, из них два человека погибли, — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что все пострадавшие при возгорании были переданы врачам для осмотра.
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