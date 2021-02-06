Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новой Москве

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Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, 31 Карта всех событий

При пожаре в квартире десятиэтажного жилого дома в Новой Москве пострадали 12 человек и еще два погибли. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице в субботу, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31, в поселке Мосрентген. В ходе ликвидации пожара было спасено три человека, десять человек были эвакуированы из здания.

— К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек, из них два человека погибли, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все пострадавшие при возгорании были переданы врачам для осмотра.

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