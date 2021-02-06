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Пожарные потушили открытый огонь в ангаре в Подмосковье
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожарные потушили открытый огонь в ангаре в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ангаре в подмосковном Талдоме. Об этом в субботу, 6 февраля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, к 23:57 пятницы, 5 февраля, пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. В 01:45 субботы, 6 февраля, открытый огонь потушен.

К тушению пожара были привлечены 69 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС — 30 человек и девять единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 февраля в Талдоме загорелся ангар на Загородной улице. Площадь распространения огня достигала 970 квадратных метров. По уточненным данным, в ангаре находилось оборудование для скалодрома.

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