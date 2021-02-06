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Бари Алибасова заметили в столичном аэропорту на инвалидной коляске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бари Алибасова заметили в столичном аэропорту на инвалидной коляске

Виктория Родимкина

Звезды

Продюсер Бари Алибасов планирует покинуть Москву на некоторое время и отправиться в Калининград. Его заметили в московском аэропорту на инвалидной коляске 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Алибасов жалуется на боли в ногах. Также стало известно, что недавно он выписался из клиника Евгения Бучацкого, где проходил курс лечения.

— Его встретил сын Бари Алибасов-младший и забрал в Калининград, — рассказал адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин.

Он пояснил, что продюсер также попросил прекратить дело в отношении его бывшего помощника Вадима Горжанкина, который, по словам Алибасова, является мошенником, сообщает «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов переписал завещание на свою обезьяну Машу.

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