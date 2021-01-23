Бари Алибасов переписал завещание на свою обезьяну Машу

Бари Алибасов за последние несколько месяцев часто попадал в больницу / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Продюсер Бари Алибасов уже несколько месяцев плохо себя чувствует, он часто находится в больнице. Журналисты передачи «Ты не поверишь!» на НТВ сообщили, что недавно музыкант переписал завещание на свою домашнюю обезьяну Машу.

Животное стало любимцем продюсера.

В последнее время Алибасова преследуют неприятности — недавно он упал с лестницы, до этого отравился таблетками. Также ходят слухи, что у продюсера болезнь Альцгеймера.

Солисты группы «На-На» считают, что Алибасова используют его близкие, которые пытаются заработать на плохом самочувствии знаменитости. Но музыканты не хотят вмешиваться в семейные дела продюсера.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских клиник. Продюсер будет находиться в больнице четыре дня. Сын продюсера отметил, что у Алибасова наблюдается плохое кровоснабжение головного мозга, проблемы с участком, отвечающим за оперативную память.

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