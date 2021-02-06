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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что землетрясение случилось в 19:10 по московскому времени. В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от двух до шести баллов.

По данным специалистов, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Примерно в 25 населенных пунктах республики и Иркутской области жители ощущали толчки от четырех до шести баллов. Никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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