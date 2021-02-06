Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал

Виктория Родимкина

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что землетрясение случилось в 19:10 по московскому времени. В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от двух до шести баллов.

По данным специалистов, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Примерно в 25 населенных пунктах республики и Иркутской области жители ощущали толчки от четырех до шести баллов. Никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Читайте также: Спасатели в Чили оценили угрозу цунами после землетрясения в Антарктике

БайкалземлетрясениеБурятия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте