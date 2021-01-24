Спасатели в Чили оценили угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) отменило угрозу цунами для чилийской антарктической территории, которая была объявлена из-за семибалльного землетрясения в районе Южных Шетландских островов.
— Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами, — говорится в сообщении ONEMI в Twitter-аккаунте.
Уточняется, что эвакуации людей отменена, так как нет угрозы цунами.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой семь баллов произошло в районе Южных Шетландских островов. В посольстве России в Чили пояснили, что сотрудники российской полярной станции «Беллинсгаузен не пострадали в результате случившегося.
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