Названы самые надежные способы инвестиций на рынке

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Существуют надежные инструменты, позволяющие получить доход выше инфляции, а также обеспечить полную сохранность накоплений. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщила эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Надежда Грошева.

По словам специалиста, прежде чем вложить средства, необходимо смотреть не только на доходность, но и на риски. Самым простым способом является банковский депозит.

— Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов, — цитирует Грошеву РИА Новости.

Так, самый надежный инструмент — облигации федерального займа (ОФЗ). Кроме того, эксперт напомнила, что государство гарантирует возврат денег по окончании периода обращения облигации. ОФЗ можно вернуть в любой момент, получив обратно всю сумму, которую вложили. Но если держать бумаги до конца срока погашения, три года, доходность по ним превысит 5,4 процента годовых.

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