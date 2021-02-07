Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые надежные способы инвестиций на рынке
/ Фото: АГН«Москва»

Названы самые надежные способы инвестиций на рынке

Юлия Ямпольская

Финансы

Существуют надежные инструменты, позволяющие получить доход выше инфляции, а также обеспечить полную сохранность накоплений. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщила эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Надежда Грошева.

По словам специалиста, прежде чем вложить средства, необходимо смотреть не только на доходность, но и на риски. Самым простым способом является банковский депозит.

— Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов, — цитирует Грошеву РИА Новости.

Так, самый надежный инструмент — облигации федерального займа (ОФЗ). Кроме того, эксперт напомнила, что государство гарантирует возврат денег по окончании периода обращения облигации. ОФЗ можно вернуть в любой момент, получив обратно всю сумму, которую вложили. Но если держать бумаги до конца срока погашения, три года, доходность по ним превысит 5,4 процента годовых.

Читайте также: Россиянам рассказали, как не переплатить при оформлении микрозайма

инвестицииденьгивалютный рынок
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте