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Россиянам объяснили, как не переплатить при оформлении микрозайма
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россиянам объяснили, как не переплатить при оформлении микрозайма

Юлия Ямпольская

Финансы

Жителям России при оформлении займа необходимо проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, а также ознакомиться с данными о ценах на услуги, вариантами погашения и всеми условиями договора. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.

По словам эксперта, включение организации в реестр ЦБ можно проверить на сайте Банка России. Кроме того, внимательно просматривая договор, необходимо изучить пункты об ответственности сторон, где обычно указывают сведения о штрафах, пене и возможных скрытых комиссиях, а также о порядке внесения изменений в договор.

Перед тем как получить займ, нужно узнать у организации, какие дополнительные услуги она предлагает. Также стоит помнить, что страхование, смс-информирование, юридическая поддержка и прочие опции повышают стоимость займа, передает РИА Новости.

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