Названы регионы, жители которых чаще берут займы «до зарплаты»

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Самое значительное количество займов «до зарплаты» (суммы, не превышающие 30 тысяч рублей) в 2020 году было выдано жителям столичного региона и Краснодарского края. Об этом в пятницу, 29 января, рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Всего в России за двенадцать месяцев 2020 года гражданам выдали 18,78 миллиона таких займов, это на 0,9 процента меньше показателя 2019 года. В Москве было выдано 901 тысяча таких займов, в Подмосковье — 801,2 тысячи, в Краснодарском крае — 692,6 тысячи.

За тот же период количество выданных займов «до зарплаты» существеннее всего выросло в Московской области (+14,7 процента), Москве (+12,8 процента) и Приморском крае (+11,7 процента).

Как отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, восстановление рынка микрозаймов после коронавирусных ограничений проходило постепенно, но достаточно уверенно. Осенью 2020 года количество выданных микрозаймов увеличивалось существенно быстрее, чем в аналогичный период годом ранее, сообщает ТАСС.

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