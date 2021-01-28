Назван способ избавиться от звонков о «предодобренных» кредитах

Кадр из фильма «Опасное задание»

Граждане России могут законными способами избавиться от телефонных звонков из банков с предложениями предварительно одобренных кредитов. Об этом рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

Как пояснила эксперт, как правило, подобные звонки поступают клиентам банков, которые уже зарекомендовали себя в качестве добросовестных заемщиков. При этом сам по себе звонок о «предодобренном» кредите означает, что кредитный договор еще не заключен, однако человек может подать в банк соответствующее заявление на получение кредита под определенные условия.

Чтобы положить конец таким звонкам, следует обратиться на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если такое обращение не возымеет действия, можно направить в кредитно-финансовую организацию письменное заявление и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, граждане России могут обратиться в Центробанк — регулятор выяснит, почему сотрудники банка продолжают совершать подобные звонки, рассказала Подковкина в интервью радио Sputnik.

Ранее эксперт в области информационной безопасности предложил использовать функцию смартфона по созданию списка «черных номеров» и «черных электронных адресов», чтобы избавиться от рекламных звонков.

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