Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван способ избавиться от звонков о «предодобренных» кредитах
Кадр из фильма «Опасное задание»

Назван способ избавиться от звонков о «предодобренных» кредитах

Татьяна Плотникова

Общество

Граждане России могут законными способами избавиться от телефонных звонков из банков с предложениями предварительно одобренных кредитов. Об этом рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

Как пояснила эксперт, как правило, подобные звонки поступают клиентам банков, которые уже зарекомендовали себя в качестве добросовестных заемщиков. При этом сам по себе звонок о «предодобренном» кредите означает, что кредитный договор еще не заключен, однако человек может подать в банк соответствующее заявление на получение кредита под определенные условия.

Чтобы положить конец таким звонкам, следует обратиться на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если такое обращение не возымеет действия, можно направить в кредитно-финансовую организацию письменное заявление и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, граждане России могут обратиться в Центробанк — регулятор выяснит, почему сотрудники банка продолжают совершать подобные звонки, рассказала Подковкина в интервью радио Sputnik.

Ранее эксперт в области информационной безопасности предложил использовать функцию смартфона по созданию списка «черных номеров» и «черных электронных адресов», чтобы избавиться от рекламных звонков.

Читайте также: Роскачество обнаружило мошенническое приложение для определения номера

банкителефонные звонкиЦентробанк России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Все мнения
О проекте