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Эксперт сообщил способ избавиться от телефонной рекламы
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Эксперт сообщил способ избавиться от телефонной рекламы

Юлия Курганова

Технологии

Те, кому надоели частые звонки с рекламой банковских, медицинских и других услуг, могут использовать технические средства их блокировки. А в будущем может появиться и еще один способ борьбы с телефонной рекламой. Об этом сообщил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

— В техническом плане единственное, что я могу порекомендовать, — это использовать функцию смартфона по созданию списка «черных» номеров, «черных» электронных адресов и так далее. Пока можно пользоваться только такой технической возможностью, чтобы заблокировать телефоны рекламщиков, — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Вехов отметил, что в настоящее время законом не предусмотрен способ навсегда отказаться от надоедливой рекламы. Но эксперт уточнил, что юридический способ борьбы с такой рекламой может появиться, он предполагает письменный отказ гражданина от получения таких звонков.

Специалист сообщил, что в Государственной думе находятся поправки в закон «О рекламе», которые учитывают нежелание граждан слушать телефонную рекламу, но пока это только проект.

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