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Эксперт предупредил об опасности сервисов по переводу голоса в текст
Фото: freepik.com

Эксперт предупредил об опасности сервисов по переводу голоса в текст

Татьяна Плотникова

Технологии

Использование различных сервисов по переводу аудиофайлов в текстовый формат может стать угрозой безопасности личных данных. Об этом рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Как объяснил Мясоедов, обработка аудио практически всегда осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании, которая предоставляет услугу. Именно там находятся вычислительные мощности и память, где будут храниться данные.

Хотя многим кажется, что автоматизированный перевод голоса в текст безопаснее, чем привлечение наборщика текста, в действительности специализированные сервисы могут преподнести неприятные сюрпризы, предупреждает эксперт.

Разработчики сервиса — даже если он бесплатный для пользователя — найдут способ монетизировать услугу. Наиболее безобидный вариант — это баннерная или иная реклама на сайте или в приложении.

Возможны случаи, когда встроенные аналитики текста выявляют интересы пользователей, соединяют их с личными данными и передают третьим лица. При этом какую именно информацию они собрали, узнать сложно.

Мясоедов рекомендует на сайтах искать сведения о политике в отношении обработки персональных данных — обычно они располагаются внизу страницы, там же часто указываются инструменты шифрования канала связи и хранилища. Также стоит воздержаться от загрузки в такие сервисы «чувствительных» документов, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее в Роскачестве рассказали, кому стоит бояться утечки личных данных.

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