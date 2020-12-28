Как защитить себя от мошенников в онлайн-магазинах

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Покупки в интернет-магазинах набирают популярность среди москвичей. В понедельник, 28 декабря, в столичном Управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах предосторожности при оформлении и онлайн-оплате заказов, сделанных через сайты.

Все довольно просто, но, увы, об этом многие забывают: прежде чем оформить покупку, нужно оценить надежность выбранного магазина. Помогут в этом отзывы других интернет-пользователей на независимых ресурсах. На их изучение стоит потратить немного времени, чтобы потом не испытывать разочарования. Также надо обратить внимание на информацию о продавце, указанную на его сайте, включая контакты и юридические данные.

— Такая информация необходима в случае предъявления претензии или иска в суд, если продавец нарушит ваши права, — пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Москве. — В случае отсутствия данных сведений рекомендуем воздержаться от совершения покупки и проведения расчетной операции.

Оформлять заказы лучше через официальные приложения интернет-магазинов, а оплачивать покупки — с помощью платежных систем с двойной авторизацией. Сообщения с индивидуальным кодом для подтверждения транзакции должны приходить для каждого заказа.

— Вводите платежные данные только на безопасных сайтах, их можно распознать по префиксу https:// в начале адресной строки и значку зеленого замка в браузере, — порекомендовали в ведомстве. — Не сообщайте данные банковских счетов и карт продавцу по электронной почте или телефону. Категорически запрещается вводить пин-код банковской карты, если вы оплачиваете товар в интернете.

Также не стоит оплачивать покупки в интернет-магазинах, если ваше мобильное устройство подключено к общественным Wi-Fi-сетям.

В интернете можно заказать и оказание бытовых услуг на дому, например, уборку квартиры или стрижку от парикмахера. Чтобы остаться довольным качеством проделанной работы, нужно не только почитать отзывы о конкретных специалистах, но и проверить реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также уточнить итоговую цену в рублях, сроки и правила оказания услуг.

Еще одна популярная в последние месяцы онлайн-услуга — предоставление займов. Оформить их можно не выходя из дома, как правило, достаточно паспорта. Кредитные организации обещают сделать все быстро — без залога и поручительства, да еще и под выгодный процент. Но важно знать и о подводных камнях.

— Чтобы онлайн-заем не стал непосильным бременем, проверьте на сайте Центрального банка РФ, входит ли компания в государственный реестр микрофинансовых организаций, — посоветовали в столичном Управлении Роспотребнадзора. — Полная стоимость займа определяется в годовых процентах. Указание в рекламе займов на 1, 2, 5 процентов — это проценты в день.

Важно учитывать и условия возврата займа, штрафные санкции, наличие дополнительных ненужных услуг.

— Микрофинансовая организация не может сама увеличивать размер процентной ставки и изменять порядок ее определения после заключения договора, — добавили в ведомстве. — А общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов и пеней не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза.

ВАЖНО

В Управление Роспотребнадзора по Москве поступает немало жалоб от жителей на юридические компании. Чтобы не попасться на удочку мошенников, в ведомстве рекомендуют подписывать договор на оказание услуг только после того, как вы его внимательно прочитали. В документе должен быть прописан весь объем предлагаемой юридической помощи с указанием стоимости каждой услуги или консультации.

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