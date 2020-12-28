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Столичные школьники отправили новогодние подарки детям в больницу
Фото: freepik.com

Столичные школьники отправили новогодние подарки детям в больницу

Елена Плешивцева

Общество

Московские школьники отправили новогодние подарки ребятам в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского, сообщает ОТР.

Ученики столичной школы № 1306 решили поддержать находящихся на лечении детей и собрали для них самые популярные книги, а также увлекательные настольные игры. Этот подарок школьников помог организовать в больнице библиотеку и игротеку. Ребята пообещали регулярно пополнять книжный фонд больницы.

Маркетолог Николас Коро рассказал в беседе с ФАН, что большинство российских родителей выбирают в качестве новогоднего подарка для детей книгу. Эксперт отметил, что речь идет не об электронных, а о бумажных носителях.

Ранее телеведущий Сергей Стиллавин поделился с Nation News, как он работал над озвучкой книги. Шоумен отдал свой голос произведению Фредерика Бегбедера.

— Я читал Бегбедера в прошлые годы, потому был знаком с материалом. Я не думаю, что чтец, как и любой артист, должен полностью разделять позицию автора, — уточнил Стиллавин.

Телеведущий заметил, что в момент работы профессионала над книгой его не должны беспокоить личные проблемы.

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