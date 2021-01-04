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В Роскачестве рассказали, кому стоит бояться утечки личных данных
Фото: freepik.com

В Роскачестве рассказали, кому стоит бояться утечки личных данных

Татьяна Плотникова

Общество

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, кто входит в группу риска по утечке персональных данных, а также дал рекомендации, как обезопасить себя от подобной угрозы.

По словам эксперта, для обычного человека вероятность утечки личных данных не слишком высока, так как мошенники чаще интересуются платежной информацией. Для ее получения применяются фишинговые кампании, методы социальной инженерии и набор вредоносных программ. Для взлома аккаунтов знаменитостей, бизнесменов, политиков и других известных людей обычно используются специальные хакерские программы.

Что касается персональных данных, кибермошенники могут охотиться за перепиской или фотографиями, что даст им впоследствии возможность шантажировать пользователя.

Куканов указывает, что для сохранности личных данных не следует переходить по подозрительным ссылкам, а также доверять сайтам с нелегальным контентом. Скачивать приложения рекомендуется только в официальных магазинах, учитывая рейтинг и отзывы пользователей.

Эксперт также советует обращать внимание на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения — они должны соответствовать смыслу их работы, сообщает агентство «Прайм».

Ранее москвичей предупредили о рассылке поддельных единых платежных документов.

Читайте также: ЦБ оценил ущерб от кибермошенников в III квартале 2020 года

кибермошенничествозащита персональных данныхРоскачество
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