Эксперты описали среднестатистического получателя сельской ипотеки в России

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Около половины кредитов по сельской ипотеке оформлено на граждан, которым нет 35 лет. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на исследование, проведенное ключевым оператором программы.

Уточняется, что средний возраст заемщика не превышает 40 лет. Вместе с тем чуть более половины кредиторов по данной программе состоят в браке. Чаще всего граждане покупают готовое жилье. Доля тех, кто приобретает квартиры в новостройках, составляет восемь процентов.

В каждом третьем российском регионе доля горожан, решивших купить недвижимость в кредит в сельской местности, превышает долю сельских жителей. Отметим, что в 2021 году были изменены условия сельской ипотеки. Ограничена возможность покупать квартиры в домах выше пяти этажей. Также обязательной стала прописка в приобретаемом жилье.

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