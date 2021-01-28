Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперты описали среднестатистического получателя сельской ипотеки в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эксперты описали среднестатистического получателя сельской ипотеки в России

Елена Фролова

Общество

Около половины кредитов по сельской ипотеке оформлено на граждан, которым нет 35 лет. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на исследование, проведенное ключевым оператором программы.

Уточняется, что средний возраст заемщика не превышает 40 лет. Вместе с тем чуть более половины кредиторов по данной программе состоят в браке. Чаще всего граждане покупают готовое жилье. Доля тех, кто приобретает квартиры в новостройках, составляет восемь процентов.

В каждом третьем российском регионе доля горожан, решивших купить недвижимость в кредит в сельской местности, превышает долю сельских жителей. Отметим, что в 2021 году были изменены условия сельской ипотеки. Ограничена возможность покупать квартиры в домах выше пяти этажей. Также обязательной стала прописка в приобретаемом жилье.

Читайте также: Вернуть свое: как выгодно страховать имущество

жильесельское хозяйствоипотека
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Все мнения
О проекте