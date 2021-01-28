Вернуть свое: как выгодно страховать имущество

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В соответствии с законодательством (статья 929 Гражданского кодекса РФ) страховщик по договору имущественного страхования обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая возместить другой стороне (страхователю или выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной договором суммы.

При заключении договора страхования имущества страхователю необходимо внимательно изучить договор и получить ясное представление по следующим вопросам: каким образом определено страхуемое им имущество; какие риски покрывает это страхование; каким образом определили величину страховой суммы; как будет посчитан размер понесенного страхователем ущерба; каким образом и в какие сроки необходимо будет заявить и подтвердить страховой случай; каким способом возместят ущерб от страхового случая.

Некорректное определение страхуемого имущества (его размера и оценки) может стать причиной отказа в выплате компенсации. Например, если договор предусматривает страхование конструктивных элементов дома, то нельзя рассчитывать на получение страховой выплаты при возникновении повреждений внутренней отделки.

Страхуемые риски должны быть отражены в договоре в явном виде. Если, например, ювелирное изделие застраховано от кражи, но повредилось в результате механического воздействия, такой ущерб, возможно, весьма значительный, не будет признан страховым случаем со всеми вытекающими последствиями.

При заключении договора следует тщательно обсудить со страховщиком страховую сумму, имея в виду следующие моменты. Во-первых, при заключении договора должна быть определена рыночная стоимость имущества. Для этого можно предоставить страховщику документы, подтверждающие эту стоимость, либо дать представителю страховщика возможность осмотреть страхуемое имущество и получить его оценку. В случае существенных разногласий оценка рыночной стоимости имущества может быть поручена независимому эксперту. Во-вторых, должна быть согласована страховая сумма. Она не может быть больше согласованной сторонами стоимости имущества (принцип возмещения ущерба без получения финансовой выгоды), но может быть меньше (недострахование). В последнем случае сумма страхового возмещения корректируется в сторону уменьшения путем учета соотношения страховой суммы и стоимости имущества. Это означает, что в случае, например, кражи застрахованного объекта возмещена будет не вся рыночная стоимость, а только ее часть.

При заключении договора страхования имущества следует иметь в виду, что сумма ущерба в целом ряде случаев не будет совпадать с согласованной оценкой имущества.

В случае страхования, например, автомобиля сумма ущерба будет определяться на основании страховой оценки его стоимости на дату заключения договора за вычетом амортизации и стоимости имущества, пригодного для дальнейшего использования. То есть при определении суммы к выплате страховщик будет стремиться уменьшить эту сумму на величину износа и стоимость годных остатков, которые однозначно оценить невозможно. Привлечение профессиональных оценщиков поможет достигнуть согласия со страховщиком, но, как правило, расходы на проведение независимой экспертизы ложатся на страхователя.

Способ подтверждения и сроки заявления о страховом случае часто оказываются вне поля зрения страхователей, что может привести к негативным последствиям, вплоть до отказа в выплате страхового возмещения. Так, при страховании автомобиля обычной практикой является требование о предоставлении справки из ГИБДД, а страховой случай «Кража» может предусматривать обязанность страхователя предоставить справку из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела. Необходимо соблюдать предусмотренный договором срок подачи заявления о страховом случае во избежание споров со страховщиком, связанных с несоблюдением формальностей.

Способ возмещения ущерба часто предусматривает не только денежную выплату, но и возмещение ущерба в натуральной форме. Так, в случае повреждения лобового стекла автомобиля вследствие попадания в него постороннего предмета страховая компания может выдать направление на замену этого стекла в авторизованный этой компанией автосервис вместо выплаты компенсации.

В целом ряде случаев такой способ возмещения ущерба является более предпочтительным для страхователя по сравнению с перспективой дискуссий со страховщиком по вопросу определения величины денежной компенсации.

Личное страхование связано с защитой имущественных интересов человека в отношении его жизни и здоровья, а также связанной с ними способностью работать. К личному страхованию относится страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья заемщика, медицинское страхование, накопительное и инвестиционное страхование жизни и некоторые узкоспециализированные страховые продукты, также связанные с риском для жизни и здоровья (например, страхование от укусов клещей).

Страхование от несчастных случаев предполагает финансовую защиту на случай получения разного рода травм, потери трудоспособности, инвалидности и смерти в результате непредвиденной ситуации.

Если несчастный случай произойдет, то страховщик обязан будет покрыть стоимость лечения, упущенный доход по причине нетрудоспособности или выплатить компенсацию родственникам погибшего на тех условиях, которые указаны в трудовом договоре.

Страхование жизни и здоровья заемщика обычно не выделяется как отдельный вид страхования, так как по своей сути очень сходно с предыдущим примером, однако оно имеет одну важную особенность. В данном случае потребитель, взявший кредит или заем, защищается от того, что в результате несчастного случая или болезни не сможет его выплатить, а выгодоприобретателем по страховому полису является банк, который и получит компенсацию в объеме оставшихся выплат по кредиту, если заемщик лишится трудоспособности или погибнет.

Обычно такой вид страхования сопровождает ипотечное кредитование, которое, как правило, оформляется на длительный срок.

Медицинское страхование, как следует из названия, связано с оплатой лечения страхователя или застрахованного лица на оговоренных в страховом договоре условиях. Медицинское страхование бывает обязательным (ОМС) и добровольным (ДМС). Взносы по ОМС платит работодатель (обязательно за всех своих работников) или бюджет (за неработающих). Страховую премию по ДМС уплачивает либо сам страхователь, либо работодатель, что не является его обязательством, а может предоставляться опционально в качестве бонусной составляющей социального пакета. Как правило, добровольные медицинские страховки различаются по стоимости в зависимости от объема доступных к страховому покрытию услуг.

Накопительное и инвестиционное страхование жизни существенно отличается по своей сути от названных выше продуктов. В некотором смысле эти виды страхования можно рассматривать как аналог банковскому вкладу, но с учетом важных особенностей. Накопительное страхование жизни представляет собой договор, заключаемый обычно на длительный срок, в течение которого страхователь регулярно платит взносы, а по его истечении получает уплаченную сумму обратно с дополнением в виде установленного в договоре процента. Если же страхователь не доживет до указанного срока, то гарантированные выплаты получают его родственник или иное лицо, указанное в качестве выгодоприобретателя в договоре. Инвестиционное страхование похоже на накопительное — с той разницей, что уплаченные страхователем деньги не просто фиксируются за ним, но и на протяжении всего срока такого страхования инвестируются в финансовые продукты с разной степенью риска. В связи с отмеченной особенностью размер итоговой выплаты будет зависеть от доходности этих инвестиций. Как правило, внесенная при инвестиционном страховании жизни сумма возвращается страхователю при любом раскладе, а вот получит ли он что-то сверх нее — определяется результатом реализации инвестиционной стратегии страховщика. Дополнительный доход сверх уплаченной страхователем суммы при накопительном страховании обычно не очень велик, аналогично доходности банковских депозитов, а вот при инвестиционном страховании он может быть как значительно выше, так и вообще отсутствовать.

Страхование имущества и личное страхование являются понятными и наиболее распространенными способами защиты имущественных интересов. Однако существует вероятность, что человек или юридическое лицо своими действиями нанесет материальный ущерб третьим лицам. Примерами могут служить повреждения чужого автомобиля в результате ДТП, в котором человек признан виновной стороной, или нанесение ущерба имуществу соседей в результате аварии системы водоснабжения в его квартире.

Юридическое лицо может в силу каких-то причин не исполнить свои обязательства по договору, например, нарушить срок выполнения работ в связи с отсутствием поставок необходимых материалов. Общим для всех рассмотренных случаев является необходимость оплаты нанесенного материального или морального ущерба из собственного кармана.

Для защиты бюджета гражданина или юридического лица в случае причинения ими ущерба третьим лицам существует страхование ответственности.

Например, договор ОСАГО — договор обязательного страхования автогражданской ответственности — относится к категории обязательного страхования, но при этом является договором страхования ответственности страхователя перед третьими лицами. Специфика страхования ответственности по сравнению с обычным имущественным страхованием состоит в том, что такой договор страхования заключается в отношении неопределенного круга лиц.

Так, в договоре ОСАГО не определяется перечень лиц, которым гарантируется выплата страхового возмещения в случае виновности страхователя в нанесении им ущерба. Аналогично, при обязательном страховании гражданской ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, круг лиц, которым страховая компания может оказаться обязанной возместить ущерб, также не определен.

К автострахованию относятся договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) и договоры КАСКО.

По договору ОСАГО страховая компания возмещает ущерб, который владелец транспортного средства или иное лицо, внесенное в полис ОСАГО, нанес здоровью, жизни или имуществу (автомобилю) третьих лиц. Этот вид страхования относится обязательным, в связи с чем эксплуатация транспорта на территории РФ без него запрещена. Страховые суммы по полису ОСАГО отличаются в зависимости от вида ущерба. В случае нанесения ущерба жизни и здоровью людей выплачивается не более 500 тыс. рублей на каждого потерпевшего. В случае нанесения ущерба имуществу потерпевшего возмещается не более 400 тыс. рублей. В случае отсутствия полиса ОСАГО предусмотрены административные санкции: штраф, запрет на регистрацию транспортных средств и других операций с автомобилем.

Ограничения ОСАГО в части компенсации ущерба стимулируют водителей на приобретение дополнительной страховки, расширяющей уровень защиты. Такие полисы называются ДСАГО. Он позволяет увеличить страховую сумму, которая установлена законом по полисам ОСАГО, так как зачастую ущерб, причиненный автомобилю, может быть больше лимита возмещения по полису ОСАГО.

Страхование КАСКО обеспечивает собственнику (а не третьим лицам, в отличие от полиса ОСАГО) возмещение при повреждении, гибели или угоне автомобиля. Страхование КАСКО не включает в себя страхование пассажиров и водителя, багажа, а также ответственности перед третьими лицами. В отличие от терминов ОСАГО и ДСАГО, термин «КАСКО» не является аббревиатурой. По сведениям из некоторых источников, он происходит от испанского casco, что дословно означает «корпус, остов судна».

Полисом КАСКО покрывается ущерб, который может быть нанесен автомобилю в результате ДТП, пожара, повреждения отскочившим или упавшим предметом, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, действий животных, а также угон машины. «Полное КАСКО» подразумевает страхование по пакету рисков — угон плюс ущерб. При заключении договора страхователь может застраховать только один риск — ущерб или угон. Возможны различные комбинации страхуемых рисков в сочетании с использованием франшизы.

* Публикация подготовлена в рамках проекта Департамента финансов города Москвы «Повышение финансовой грамотности населения города Москвы».

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость полиса КАСКО зависит от самых разных факторов, которые влияют на вероятность страхового случая и размер возможного ущерба. Например, стоимость автомобиля, история страхования, стаж водителя, статистика угоняемости марки, наличие охранной системы и иных факторов риска.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Нередко после оформления страхового полиса его владелец понимает, что эта услуга была ему навязана или оказана на не самых выгодных условиях. В таком случае следует иметь в виду, что российским законодательством предусмотрен механизм «возврата» денежных средств, уплаченных по договору страхования. Но существуют нюансы. Приобретатель страхового полиса имеет возможность отказаться практически от любого договора добровольного страхования, воспользовавшись так называемым периодом охлаждения, который составляет 14 дней с момента оформления договора и распространяется только на физических лиц. Страховые компании могут, однако, самостоятельно увеличить его продолжительность. Отказаться возможно только от договоров добровольного страхования, например: жизни, имущества, финансовых рисков, транспорта (КАСКО), добровольного медицинского страхования (ДМС). На обязательные виды страхования, например ОСАГО, «период охлаждения» не распространяется. От страхования недвижимости при ипотеке отказаться в полном объеме нельзя, при определенных условиях возможно лишь сменить страховщика. Еще одна возможность расторжения договора и возврата денежных средств — досрочное погашение кредита. В данном случае возможно вернуть страховую премию пропорционально оставшемуся сроку. Эта норма распространяется на договоры страхования, заключенные после 1 сентября 2020 года.

По общим правилам, в случае если договор страхования не начал действовать, возвращается полная стоимость, оплаченная по договору, в иных случаях — ее часть, а при наступлении страхового случая подлежит возврату лишь страховая выплата.

Для расторжения договора страхования гражданин обязан направить заявление с пакетом документов страховщику или в банк (при его участии в коллективном договоре страхования). Денежные средства подлежат возврату в течение 7–10 рабочих дней с момента получения заявления. В случае отказа от возврата денежной суммы, оплаченной по договору страхования, гражданин вправе обратиться с жалобой в Банк России или с иском в суд.

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