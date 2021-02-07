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Врач рассказала, почему зимой нужно отказаться от диет
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Врач рассказала, почему зимой нужно отказаться от диет

Юлия Ямпольская

Здоровье

В холодное время года стоит отказаться от диет и употреблять продукты с большим содержанием углеводов и витаминов. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

Зимой она рекомендовала не придерживаться диеты, помогающей сбросить вес. Наоборот, специалист уверена, что в рацион стоит включить продукты с большим содержанием растительных и животных жиров. Так, пользу для здоровья принесут хлеб из муки грубого помола и крупы.

Кроме того, в холодное время года особое внимание необходимо уделить иммунитету. Врач советует есть больше продуктов с высоким содержанием витамина С, например, цитрусовые, ягоды и фрукты. Также иммунитет поможет укрепить употребление лука и чеснока, передает ФАН.

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