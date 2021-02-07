Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца 2021 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров, — отметил Петр Бирюков. — Все здания будут полностью обновлены начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций до установки современных лифтов и систем безопасности.

Он подчеркнул, что работы по ремонту объектов ведутся высокими темпами.

Заммэра рассказал, что сейчас специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров различных сетей.

— В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем, — отметил Петр Бирюков. — Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе будет проведена отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование.

Например, в корпусе № 7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим — вместо инфекционного отделения там планируется открыть стационар и отделение гнойной хирургии.

— Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы, — подчеркнул Петр Бирюков. — До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы.

Он напомнил, что в 2020 году был завершен капремонт гематологического корпуса медучреждения.

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