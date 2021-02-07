Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца 2021 года

Василиса Чернявская 

Город

Капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Объем выполняемых работ довольно внушительный, общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров, — отметил Петр Бирюков. — Все здания будут полностью обновлены начиная от усиления перекрытий и перекладки инженерных коммуникаций до установки современных лифтов и систем безопасности.

Он подчеркнул, что работы по ремонту объектов ведутся высокими темпами.

Заммэра рассказал, что сейчас специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров различных сетей.

— В зданиях проводится усиление перекрытий и гидроизоляция, ремонт входных групп, запланирована замена оконных и дверных блоков, кровли и внутренних инженерных систем, — отметил Петр Бирюков. — Во всех четырех корпусах будет установлено новейшее лифтовое оборудование, обустроены системы медицинских газов и современные системы безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на заключительном этапе будет проведена отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменится функциональное зонирование.

Например, в корпусе № 7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим — вместо инфекционного отделения там планируется открыть стационар и отделение гнойной хирургии.

— Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализует правительство Москвы, — подчеркнул Петр Бирюков. — До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы.

Он напомнил, что в 2020 году был завершен капремонт гематологического корпуса медучреждения.

Читайте также: Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за похолодания

Петр БирюковМоскваБоткинская больница
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте