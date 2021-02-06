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Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за похолодания
Фото: pixabay.com

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за похолодания

Ростислав Зубков

Город

Столичные службы подняли температуру в системе отопления до максимального значения. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что метеорологи ожидают резкого похолодания на следующей неделе, в связи с чем в московском регионе проводится поэтапное повышение температуры.

— В настоящее время она достигает максимального значения — 130 градусов, — отметил заммэра.

По его словам, регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя ключевыми параметрами — за счет понижения либо повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.

Замглавы города обратил внимание, что корректировка температуры производится постепенно и не может быть выполнена в одночасье, поскольку это сложная пошаговая процедура.

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ОтоплениеПетр Бирюковпохолодание
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