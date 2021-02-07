«Магнетическая Катерина»: поклонников восхитило новое фото Гусевой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Екатерина Гусева опубликовала новый черно-белый снимок на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии артистка запечатлена с прической, макияжем и в платье в момент, когда визажист ее готовит к выходу на сцену. Судя по всему, актриса находится в гримерке.

Поклонники оценили новый снимок и осыпали Гусеву комплиментами.

«Магнетическая Катерина!»; «Неповторимая»; «Женственность»; «Екатерина Константиновна, вы, как всегда, на высоте»; «Без макияжа вы также красивы, русская красавица», — отметили фолловеры.

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