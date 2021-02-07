Жителям столицы рассказали о пяти самых популярных молодежных проектах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Весной 2020 года Комитет общественных связей и молодежной политики столицы запустил проектный офис «Молодежь Москвы», исследующий запросы людей в возрасте от 16 до 30 лет и реализующий проекты для них. За прошлый год в них приняли участие свыше 200 тысяч человек. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

Так, «Московский диалог» является образовательной площадкой, где проходят встречи с известными деятелями в области журналистики, искусства, бизнеса, политики. На мероприятиях молодые люди получают практические навыки публичных выступлений, тайм-менеджмента, бизнес-планирования, узнают, как повысить личную эффективность и добиваться поставленных целей.

Проект «КиберМосква» направлен на обучение в сфере информационной безопасности и ИТ-технологий. Участники разрабатывают методы и способы противодействия злоумышленникам в Сети. Они регулярно посещают мастер-классы, где в режиме реального времени специалисты демонстрируют на экране ситуации, когда мошенники получают доступ к личным данным.

«Студенческая лига Stand-Up» является обучающей платформой для начинающих комиков. В программе мероприятий — интенсивы, мастер-классы профессиональных стендаперов и открытые микрофоны, когда любой студент может выступить со своим монологом.

После обучения участники проходят путь от внутривузовских стендап-турниров до выступлений на большой сцене.

Кроме того, в соцсетях проекта запустили онлайн-марафон «Турнир всех турниров», во время которого слушатели поэтапно придумывали импровизационные шутки на заданные темы и выкладывали у себя на страничках. По итогам финалисты получают сертификаты на прохождение обучения в Московской школе стендапа.

Проект «На районе» посвящен андеграунду, уличной субкультуре и спорту. На данный момент молодежь Москвы не выходя из дома может принять участие в соревнованиях по таким направлениям, как рэп-батлы, стрит-данс и киберспорт. Проходит это с помощью онлайн-эфиров и мастер-классов.

Также благодаря проекту «ВРаботе» учащиеся вузов и вчерашние выпускники могут не только найти вакансию, но и научиться правильно вести себя на собеседовании и грамотно составлять резюме.

За шесть месяцев существования проекта на вакансии откликнулись свыше четырех тысяч студентов и выпускников. В проекте принимают участие как российские, так и международные компании.

В 2021 году к проекту присоединились более 10 тысяч участников и 400 вузов по всей стране, а охват просмотров в соцсетях превысил отметку в два миллиона.

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