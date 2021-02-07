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Спасатели потушили пожар в частном доме в столичном районе Куркино
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Спасатели потушили пожар в частном доме в столичном районе Куркино

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Юровская улица Карта всех событий

Спасатели ликвидировали возгорание в частном доме в районе Куркино. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Юровская. Огонь распространился на площади свыше 100 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям столичных пожарных и спасателей возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. В ведомстве рассказали, что пострадавших нет.

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Москваспасателипожар
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