Двенадцать человек были госпитализированы в результате пожара в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, 31 Карта всех событий

В столичные больницы были доставлены 12 человек, которые пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что в результате возгорания пострадали 15 человек, трое из них погибли.

— Двенадцать человек в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в специализированные городские медицинские организации, — передает сообщение ТАСС.

В пресс-службе отметили, что на место пожара в течение нескольких минут прибыли бригады скорой помощи, санитарные вертолеты.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. При пожаре пострадали 14 человек, еще трое погибли, среди них двое детей. По факту гибели людей при пожаре СК возбудил уголовное дело. По данным СК, предварительной причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

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