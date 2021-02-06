Четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве эвакуировали вертолетами

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, 31 Карта всех событий

Санитарные вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы в субботу, 6 февраля.

Ранее МЧС сообщила, что при пожаре доме в поселке Мосрентген погибли взрослый и двое детей, а также пострадали 14 человек.

— С места пожара в поселке Мосрентген экипажи двух санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали четверых пострадавших — мужчину и женщину, а также двух детей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все пациенты находились под присмотром медицинских бригад, которые контролировали их состояние. На данный момент пациенты находятся в московских больницах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. При пожаре пострадали 14 человек, еще трое погибли, среди них двое детей. По факту гибели людей при пожаре СК возбудил уголовное дело. По данным СК, предварительной причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

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