Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Вызовите пожарных, мы задыхаемся!»: очевидцы рассказали о трагедии в Новой Москве
Фото: Из личного архива Анастасии

«Вызовите пожарных, мы задыхаемся!»: очевидцы рассказали о трагедии в Новой Москве

Олег Сыров

Валерий Ливак

Происшествия
мосрентгер 31Карта всех событий

В результате пожара в жилом доме в поселке Мосрентген погибли три человека. Местные жители рассказали «Вечерней Москве», что происходило на месте трагедии.

По словам Марии, она узнала о пожаре в четвертом подъезде, когда около в 13:50 вышла прогреть автомобиль.

— Я сама из седьмого подъезда. Запаха гари не чувствовала дома, поскольку ветер дул в противоположную сторону. А вот соседи из другой части дома говорили, что в их квартирах просто невозможно дышать. Когда вышла, увидела дым, все пылает в четвертом подъезде, пламя со второго по девятый этаж. Судя по планировке, загорелось что-то в комнате. Собралась толпа людей, — рассказала женщина.

По словам Марии, спасатели быстро отреагировали на ЧП. Они были на месте происшествия уже «минут через пять».

— Видела, как стали выводить женщин, пенсионеров, выносить детей. Грузили людей в скорую. Живы или нет, неясно. Все переживали, как бы не рвануло — дом ведь с газом, — поделилась Мария.

Она также рассказала, что люди несут теплые вещи в соседнюю школу, куда эвакуировали погорельцев.

— Я сама сейчас хоть что-нибудь отнесу, одеяло теплое, — добавила она.

«Вызовите пожарных, мы задыхаемся!»: очевидцы рассказали о трагедии в Новой МосквеФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

В свою очередь, жительница соседнего дома Анастасия рассказала, что увидела пожар, когда вышла в полвторого гулять с ребенком в коляске.

— Я сразу набрала «112», мне сказали, что вызов уже принят. Когда подошла к 31-му дому, пожар только разгорался. Люди кричали девушке: «Прыгай вниз!» — это был второй этаж. Она кричала: «Вызовите пожарных, мы задыхаемся!». Я пошла ближе к парку, обошли с ребенком дом, а там уже так полыхало, как будто горел лес. Что-то взрывалось сильно и отлетало на площадку детскую. Там были мальчишки — я им крикнула: «Убегайте оттуда быстрее!» — сказала Анастасия.

По данным столичного главка МЧС, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. При пожаре пострадали 17 человек, трое из них погибли. СК возбудил уголовное дело. Что стало причиной возгорания — не уточняется.

Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назвал произошедшее в поселке Мосрентген трагедией. Он пообещал, что всем пострадавшим при пожаре окажут помощь.

Читайте также: Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Новой Москве

очевидцыпоселок Мосрентгенпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте