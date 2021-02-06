«Вызовите пожарных, мы задыхаемся!»: очевидцы рассказали о трагедии в Новой Москве

Фото: Из личного архива Анастасии

мосрентгер 31 Карта всех событий

В результате пожара в жилом доме в поселке Мосрентген погибли три человека. Местные жители рассказали «Вечерней Москве», что происходило на месте трагедии.

По словам Марии, она узнала о пожаре в четвертом подъезде, когда около в 13:50 вышла прогреть автомобиль.

— Я сама из седьмого подъезда. Запаха гари не чувствовала дома, поскольку ветер дул в противоположную сторону. А вот соседи из другой части дома говорили, что в их квартирах просто невозможно дышать. Когда вышла, увидела дым, все пылает в четвертом подъезде, пламя со второго по девятый этаж. Судя по планировке, загорелось что-то в комнате. Собралась толпа людей, — рассказала женщина.

По словам Марии, спасатели быстро отреагировали на ЧП. Они были на месте происшествия уже «минут через пять».

— Видела, как стали выводить женщин, пенсионеров, выносить детей. Грузили людей в скорую. Живы или нет, неясно. Все переживали, как бы не рвануло — дом ведь с газом, — поделилась Мария.

Она также рассказала, что люди несут теплые вещи в соседнюю школу, куда эвакуировали погорельцев.

— Я сама сейчас хоть что-нибудь отнесу, одеяло теплое, — добавила она.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

В свою очередь, жительница соседнего дома Анастасия рассказала, что увидела пожар, когда вышла в полвторого гулять с ребенком в коляске.

— Я сразу набрала «112», мне сказали, что вызов уже принят. Когда подошла к 31-му дому, пожар только разгорался. Люди кричали девушке: «Прыгай вниз!» — это был второй этаж. Она кричала: «Вызовите пожарных, мы задыхаемся!». Я пошла ближе к парку, обошли с ребенком дом, а там уже так полыхало, как будто горел лес. Что-то взрывалось сильно и отлетало на площадку детскую. Там были мальчишки — я им крикнула: «Убегайте оттуда быстрее!» — сказала Анастасия.

По данным столичного главка МЧС, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. При пожаре пострадали 17 человек, трое из них погибли. СК возбудил уголовное дело. Что стало причиной возгорания — не уточняется.

Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назвал произошедшее в поселке Мосрентген трагедией. Он пообещал, что всем пострадавшим при пожаре окажут помощь.

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