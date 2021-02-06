Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Новой Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в квартире в Новой Москве двоих детей. Об этом глава города написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 6 февраля.

Столичный мэр отметил, что устанавливаются причины пожара. Предварительно, при возгорании в квартире десятиэтажного жилого дома поселка Мосрентген погибли двое детей.

— Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал Сергей Собянин.

Он уточнил, что из огня были спасены несколько человек, всем пострадавшим при пожаре будет оказана помощь.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. В ходе ликвидации пожара было спасено три человека, десять человек были эвакуированы из здания. Погибло двое человек.

Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 6, 2021

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