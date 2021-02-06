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Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Новой Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Новой Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в квартире в Новой Москве двоих детей. Об этом глава города написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 6 февраля.

Столичный мэр отметил, что устанавливаются причины пожара. Предварительно, при возгорании в квартире десятиэтажного жилого дома поселка Мосрентген погибли двое детей.

— Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал Сергей Собянин.

Он уточнил, что из огня были спасены несколько человек, всем пострадавшим при пожаре будет оказана помощь.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. В ходе ликвидации пожара было спасено три человека, десять человек были эвакуированы из здания. Погибло двое человек.

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