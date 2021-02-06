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Двоих человек арестовали по делу о пожаре на складе в Красноярске
Фото: Пресс-служба СК РФ

Двоих человек арестовали по делу о пожаре на складе в Красноярске

Виктория Родимкина

Происшествия

Двоих человек, ответственных за соблюдение пожарной безопасности, арестовали после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в субботу, 6 февраля.

Ранее были задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела компании, которые должны были следить за соблюдением требований пожарной безопасности.

Двоих фигурантов дела арестовали, позднее им будут предъявлены обвинения. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливаются причины возгорания, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада автозапчастей в Красноярске. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Во время возгорания пропали трое пожарных. Позднее были найдены их тела и тело работника склада. В Красноярском крае объявили траур по погибшим. Троих погибших пожарных посмертно наградили орденами Мужества.

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