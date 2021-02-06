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Число жертв пожара в многоэтажном доме в Новой Москве увеличилось до трех
Фото: РИА Новости / Владимир Буров

Число жертв пожара в многоэтажном доме в Новой Москве увеличилось до трех

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, 31Карта всех событий

Количество погибших при пожаре в квартире многоэтажного дома в Новой Москве увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ в субботу, 6 февраля.

В ведомстве уточнили, что еще 14 человек пострадали.

— При пожаре в Мосрентгене пострадали 17 человек, из них погибли три человека — взрослый и двое детей, — передает сообщение Интерфакс.

В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что по факту смерти малолетних детей при пожаре в поселке Мосрентген возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

По данным пресс-службы, следствие рассмотрит разные причины пожара, в том числе неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген.

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