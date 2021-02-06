Пожар в квартире жилого дома в Новой Москве полностью потушили

Фото: РИА Новости / Владимир Буров

Россия, Москва, поселение Мосрентген Карта всех событий

Пожарные полностью потушили возгорание в квартире многоэтажного дома в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по столице в субботу, 6 февраля.

— Принятыми мерами в 15:44 пожар был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в поселке Мосрентген, в квартире дома на втором этаже загорелись вещи и мебель. Также огонь распространился на балконы с третьего по девятый этаж.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. В ходе ликвидации пожара было спасено три человека, десять человек были эвакуированы из здания. Погибло двое детей.

Ранее по теме: Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в Новой Москве