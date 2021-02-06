Названа вероятная причина пожара в Новой Москве, где погибли трое человек
Причиной пожара в многоквартирном доме в Новой Москве, жертвами которого стали три человека, могла стать неисправная электропроводка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления РФ по столице в субботу, 6 февраля.
— Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки, — говорится в сообщении.
На данный момент специалисты назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 31 в поселке Мосрентген. При пожаре пострадали 14 человек, еще трое погибли, среди них двое детей. По факту гибели людей при пожаре СК возбудил уголовное дело.
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