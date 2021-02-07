Ученые обнаружили связь между похудением и старением лица

Кадр из фильма «Белоснежка и охотник»

Исследователи из Америки доказали, что сильное похудение может визуально сделать старше лицо человека.

В процессе исследования, в котором участвовало 19 добровольцев, была проведена томография головы. Выяснилось, что из-за потери подкожного жира увеличиваются носогубные складки, в связи с чем щеки выглядят впалыми, глаза западают и человек кажется уставшим.

Перечисленные явления приводят к тому, что лицо начинает выглядеть взрослее, чем есть на самом деле, сообщает ФАН.

Читайте также: Американские ученые вывели портрет идеального мужчины