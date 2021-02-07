Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии
Свыше 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд на севере страны. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает телеканал NDTV.
Уточняется, что большинство пропавших являются рабочими гидроэлектростанции «Ришиганга», на которую пришелся основной удар стихии. На место происшествия направили две группы индо-тибетской пограничной полиции, а также три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
उत्तराखण्ड में फिर आई आपदा, चमौली में टूटा नंदा देवी ग्लेशियर, भची भयानक तवाबी, कई लोग बहे, देखें वीडियो#Chamoli#Uttarakhand#chamolipolice pic.twitter.com/OySbcH9PCc— leadnationfirst (@leadnationfirst) February 7, 2021
Сообщается, что ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Власти страны обеспокоены безопасностью рабочих, которые заняты на текущих проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в данном районе. Из-за наводнения в штате начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.
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